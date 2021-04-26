Москва, , 10:06 — REGNUM В Москве открыто несколько пунктов питания для мусульман, держащих пост в священный месяц Рамадан. В них каждый может поужинать после дня воздержания от приема пищи. Организатором акции стал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«В эти благословенные дни благотворительной организацией в столице нашей родины — Москве реализуется масштабная акция. Она продлится до конца священного месяца. Пункты питания для постящихся организованы в различных уголках города: в ТЦ «Горбушка», на Рязанском проспекте, в районах Кузьминки и Люблино. Еще один пункт заработал в подмосковном Щелково. Любой желающий имеет возможность прийти и разговеться», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в период священного месяца Рамадан РОФ имени Кадырова организовал благотворительную помощь и внутри республики для малоимущих и нуждающихся семей. Ежедневно до семи тысяч семей получают продуктовые наборы, в которые входят мясо кур, крупы, подсолнечное масло и другие продукты питания. Помощь уже получили около 75 тыс. семей.

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