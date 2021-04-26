Сеул, , 10:12 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать снижение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 19 по 23 апреля среди 2532 человек в возрасте старше 18 лет, за неделю уровень поддержки сократился на 0,9%, до 33,8%.

Не одобряют деятельность главы государства 63%, что на 1,5% больше, чем неделю назад. Известно, что уровень неодобрения на прошлой неделе стал максимальным показателем с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность президента страны. От ответа воздержались 3,3% опрошенных.