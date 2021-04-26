Иерусалим, , 10:04 — REGNUM Рыболовная зона у берегов сектора Газа полностью закрыта для палестинских моряков. Такое решение власти Израиля приняли после серии ракетных обстрелов с территории анклава по Израилю. Эта мера начинает действовать с 06:00 утра (совпадает с мск) сегодняшнего дня, 26 апреля.

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Ранее, как заявил председатель профсоюза рыбаков Низар Айяш, сначала было принято решение сократить рыболовную зону с 06:00 26 апреля с 15 морских миль (около 28 км) до 9 морских миль (около 17 км), пишет ТАСС. Однако на фоне продолжающихся ракетных обстрелов рыболовную зону закрыли полностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля пресс-служба израильской армии заявила, что из сектора Газа в сторону Израиля палестинскими радикалами были выпущены три ракеты. Две из них были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол». Третья ракета взорвалась на территории Газы.

Также о выпущенной ракете с территории сектора Газа по Израилю пресс-служба израильской армии сообщала и 25 апреля. Всего с вечера 23 апреля по утро 24 апреля радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории 36 ракет.