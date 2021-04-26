Москва, , 10:02 — REGNUM Возможность оперативного запрета на зарубежные поставки бензина намерено предусмотреть правительство РФ. Об этом пишет 26 апреля газета «Коммерсантъ».

Правительство поручило Министерству энергетики подготовить проекты актов об установлении временного ограничения экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», отмечает издание со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака, которое состоялось 21 апреля. Это означает, что при необходимости бензин запретят вывозить за пределы ЕАЭС.

Из протокола следует, что бензин хотят отнести к товарам, существенно важным для внутреннего рынка. В исключительных случаях для них могут установить «временные ограничения или запреты экспорта».

Перечень таких товаров ввели в 2007 году, когда сильно выросли цены на зерно, молочную продукцию и растительные масла. По словам юриста Егора Редина, включение бензина в такой перечень последствий не влечёт, однако в дальнейшем позволяет быстро ввести ограничения.

В настоящее время крупнейший экспортёр бензина в стране — Киришский НПЗ компании «Сургутнефтегаз», он находится в Ленинградской области.

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