Иркутск, , 10:01 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2320 человек, причём 21 из них погибли только за выходные дни (24−25 апреля 2021 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 26 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 65 801 человек (+406 за выходные дни).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Госпитализированы 1270 пациентов (+18 за выходные дни). Выздоровели 63 460 пациентов (-24 за выходные дни).

Ещё 272 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за выходные дни).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек