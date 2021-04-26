Самара, , 10:11 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с главой Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что на встрече были рассмотрены вопросы по развитию баскетбола в регионе. В настоящее время в Самарской области этим видом спорта занимаются более 35,5 тысяч человек, в том числе более 12,3 тысяч женщин.

Отмечается, что регион является одним из центров развития баскетбола 3×3 в России. В столице Самарской области каждый год проводится фестиваль уличного баскетбола Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В 2021 году он пройдет в 12-й раз.

На встрече Азаров сообщил о планах по реализации проекта летней ночной лиги.

«Уверен, что у нас все получится. Хотим сделать это по-молодежному, несмотря на то, что лига будет открыта для всех возрастов. Хотим сделать это по-настоящему модным соревнованием, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок, подростков, студентов привлечь к этой замечательной игре баскетболу», — передает его слова пресс-служба областного правительства.

Кириленко отметил, что будет рекомендовать опыт Самарской области другим субъектам РФ, а также выразил готовность оказывать помощь, в том числе в проведении лиги 3×3, которую планируется запустить уже в мае.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров заключил с Российским футбольным союзом и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в области.