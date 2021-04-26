Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM В международном аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» из-за отказавшего двигателя экстренно сел грузовой самолет с четырьмя членами экипажа на борту. Об этом 26 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани (ООО «Воздушные ворота Северной Столицы», ВВСС).

Утром 26 апреля 2021 года наземные службы аэропорта получили от экипажа грузового самолета Ан-26, летевшего из Хельсинки в Петербург, информацию о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации, у самолета произошел отказ одного из двух двигателей. На борту находились четыре члена экипажа.

«Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность. В 08:36 в аэропорту Пулково самолет совершил благополучную посадку, — рассказали в пресс-службе ВВСС. — Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме».