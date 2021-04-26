Новосибирск, , 10:00 — REGNUM На территории Новосибирской области в период майских праздников должна быть обеспечена бесперебойная работа всех служб и подразделений. Такое поручение дал губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В длительные праздничные и выходные дни большинство жителей области будет отдыхать, но для нас с вами это период напряжённой работы, — подчеркнул Травников. — Просьба быть постоянно на связи, на вверенной вам территории, необходимо определить список тех, кто будет находиться на работе, утвердить график дежурства ответственных руководителей. Отдельно попросил бы организовать работу моей общественной приёмной и информирование о поступлении резонансных жалоб и обращений».

Губернатор отметил, что внимание представителей профильных подразделений должно быть направлено на контроль паводковой ситуации, соблюдение особого противопожарного режима, соблюдение мер санитарной безопасности.