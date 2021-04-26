Москва, , 09:59 — REGNUM В Москве в ближайшее время построят 12 новых социальных объектов. Для строительства в столице выделено 13 земельных участков, сообщается на портале градоначальника.

В рамках адресной инвестиционной программы на площади 11,4 га построят образовательные учреждения, пожарные депо, административные здания и центр социального обслуживания.

Москва для таких проектов предоставляет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. Новые объекты возведут в восьми административных округах столица, четыре — в Новой Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округов ТиНАО к 2035 году построят 615 социальных объектов.

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