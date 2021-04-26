Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM В Екатеринбурге частично закрыли для движения Бебелевский мост, сообщают горожане в соцсетях.

Мост на улице Бебеля в направлении улицы Токарей перекрыли на участке от Готвальда до Кирова. Для движения закрыты две полосы в сторону улицы Кирова.

Жители напоминают, что власти планировали перекрыть участок моста лишь с 15 мая 2021 года. Сообщалось, что работы продлятся около двух месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая по 30 августа 2021 года в Екатеринбурге закроют для движения Блюхеровский мост.

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