Кишинёв, , 10:14 — REGNUM Виде-председатель молдавской пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу 26 апреля пришел поддержать протестующих в Кишинёве возле здания Конституционного суда (КС) и призвал их не расходиться до 28 апреля. Об этом сообщает интернет-издание Nokta.

Сообщается, что несколько десятков человек проводят акцию протеста с 23 апреля. По словам Гросу, скоро в КС примут «очень важное решение».

«Мы должны сделать так, чтобы эти бандиты, которые пытались атаковать конституцию в пятницу, не попытались сделать то же самое завтра, послезавтра. Никогда не предполагал, что с такой дерзостью и бесчувственностью можно нарушить конституцию», — цитируют журналисты Гросу.

Он также заявил, что его партия не будет вести переговоры с «преступниками».

Напомним, Конституционный суд Молдавии, председателем которого является Доминика Маноле, 15 апреля принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. В ответ на это депутаты парламентского большинства 23 апреля отменили постановление о назначении Маноле судьёй КС. Лидеры партии «Действие и солидарность» призвали сторонников выйти к зданию КС, чтобы «помешать захватить власть» Партии социалистов.

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