Кишинёв, , 10:05 — REGNUM С протестом против решения парламента Молдавии отозвать мандат у его председателя Домники Маноле вышли к зданию Конституционного суда (КС) в Кишиневе сторонники президента страны Майи Санду. Об этом 26 апреля сообщает информационный портал Point.md.

Уточняется, что данная акция организована пропрезидентской партией «Действие и солидарность» и в ходе нее собравшиеся, в числе около сотни человек, выкрикивают лозунги в поддержку КС и требуют распустить парламент республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля большинство депутатов парламента Молдавии проголосовали за отмену постановления законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении Домники Маноле председателем Конституционного суда (КС).

Напомним, 15 апреля КС Молдавии принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. Члены Партии социалистов назвали это решение «узурпацией власти».

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