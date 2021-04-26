Казань, , 10:14 — REGNUM В Татарии с 1 апреля стартовал санитарно-экологический двухмесячник. За это время уже выявлено 1530 нарушений, составлено 1008 протоколов, в том числе 99 — на юридических, 313 —на должностных, 596 —на физических лиц. Наложено штрафов на общую сумму более 2,3 млн рублей. Об этом заявил замминистра экологии и природных ресурсов Егор Тарнавский.

Всего по состоянию на 24 апреля в республике выявлено 1099 свалок, 63% из которых ликвидированы. Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Кайбицкий, Лаишевский, Муслюмовский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Спасский, и Тукаевский районы не подключились к санитарно-экологической работе в полном объеме. Ликвидация мусора не организована должным образом в Нижнекамском, Алексеевском, Чистопольском, Азнакаевском, Мензелинском, Ютазинском районах и городах Казань и Набережные Челны.

С помощью авиации были обследованы 13 муниципальных районов республики. Зарегистрировано около 600 нарушений, в основном это мусорные свалки. В Лаишевском районе РТ отмечается наибольшее количество свалок, уточнил спикер.

ИА REGNUM напоминает, в общегородском субботнике в Казани 24 апреля приняли участие более 60 тыс. человек, привлекли 450 единиц техники. Уборка проходила во всех районах города. Также благоустроили 3926 казанских дворах, было отремонтировано 247 контейнерных площадок, покрашено и отремонтировано 544 контейнера, 2876 малых архитектурных форм, высажено 623 дерева и кустарника.

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