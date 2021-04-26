Анкара, 26 апреля 2021, 09:57 — REGNUM Турция выразила соболезнования Индонезии в связи с крушением подводной лодки Nanggala-402, сообщает Sindonews.
МИД Турции «с большой печалью» получил известие о том, что подводная лодка ВМС Индонезии затонула, а ее экипаж погиб.
В своем заявлении министерство выражает соболезнования народу Индонезии, правительству и индонезийскому флоту.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сингапуравыразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Индонезии.
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