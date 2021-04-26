Баргузинский район, Бурятия, , 09:57 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту гибели ребёнка в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело семилетнего мальчика было найдено 25 апреля в реке Ина на окраине села Юбилейный.

Предварительно установлено, что накануне вечером, 24 апреля, двое друзей играли в рыбалку на берегу реки. Один из детей с палкой в руках вышел на лёд реки и дошёл до середины, где была открытая вода.

«На скользкой поверхности ребенок не удержался на ногах и упал за кромку. Мальчика подхватило течение, унесло ниже и затянуло под лед. Его друг, испугавшись, убежал домой и промолчал о происшествии», — отметили в ведомстве.

Родители погибшего ребёнка начали через некоторое время его поиски. Тело было найдено под утро ниже по течению реки. Его извлекли из воды, прорубив лёд. В рамках доследственной проверки следователи намерены установить полную картину происшествия.

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