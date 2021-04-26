Сан-Франциско, США, 26 апреля 2021, 09:57 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:113.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший на свой счёт 37 очков.
В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал защитник Бадди Хилд, набравший 25 очков.
На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает 17-е место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» идёт на 24-м месте.
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