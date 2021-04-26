Махачкала, , 09:57 — REGNUM В Дагестане стал фигурантом уголовного дела исполняющий обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 26 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе проверки, в августе 2018 года ректор медуниверситета пристроил на работу своего племянника. Его оформили на полставки зубным техником ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники вуза. При этом работать родственник руководителя учебного учреждения вовсе не собирался.

«Фиктивным трудоустройством также преследовалась цель снижения стоимости обучения племянника на 50%», — объяснили причину, ради которой ректор пошел на такое самоуправство.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.