Москва, , 09:57 — REGNUM Юг России имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии, сообщил гендиректор Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур.

«Мы считаем, что особенно южная часть России имеет огромный потенциал для (производства) солнечной энергии. И Россия, и ISA могут научиться друг у друга», — сказал он в интервью РИА Новости.

Матур выразил надежду, что Россия станет членом солнечного альянса.

Ранее Матур заявил, что Российская Федерация может занять лидирующие позиции по производству «зелёного» водорода. По его словам, российские гидроэлектростанции играют центральную роль в мировых достижениях по электролизу воды. Мы хотели бы также перенять этот опыт.

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