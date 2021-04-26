Иркутск, , 09:57 — REGNUM Администрация Иркутска не согласовала заявку на проведение первомайского шествия объединения профсоюзов Приангарья. Как сообщает пресс-служба общественной организации, поводом для отказа стало действие на территории области режима повышенной готовности, связанного с угрозой распространения COVID-19.

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Поэтому как и год назад профсоюзы будут добиваться выполнения своих требований в онлайн формате.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля, в Приангарье выявили уже 65 666 носителей коронавируса (+132 за сутки).