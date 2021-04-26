Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер сменил образ. Он опубликовал фотографию с новой причёской в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COGamwGndzb/

На снимке Бибер продемонстрировал дреды. Фанаты певца не оценили новую причёску.

«Мы любим тебя, но что это?»— пишет пользователь mccannspanu.

«Джастин, что, черт возьми, с твоими волосами?» — недоумевает tositz.

«Пожалуйста, нет», — прокомментировал пользователь bbievqz.

«ДРЕДЫ?! Сегодня неподходящий для этого день», — считает kaylawhorn.

В 2016 году Джастин Бибер уже заплетал дреды. Тогда фанаты раскритиковали его внешний вид и обвинили его в культурной апроприации (заимствование элементов другой культуры, которое рассматривается как отрицательное явление).

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