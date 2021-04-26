Ташкент, , 09:55 — REGNUM Новым координатором проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Узбекистане назначен Пьер фон Аркс, сообщает агентство «Дунё».

Этот вопрос обсуждался 24 апреля во время телефонного разговора постоянного представителя Узбекистана при ОБСЕ Абата Файзуллаева с дипломатом Пьером фон Арксом. Он приступит к исполнению своих обязанностей в мае 2021 года.

Швейцарский дипломат высоко оценил изменения в социально-экономической и общественно-политической жизни Узбекистана, произошедшие за последние годы.

В настоящее время Пьер фон Аркс возглавляет программный офис ОБСЕ в Бишкеке. С 2006 по 2016 год об был советником, а затем заместителем постпреда Швейцарии при ОБСЕ.