Киев, , 09:59 — REGNUM Президента России Владимира Путина не следует приглашать в Киев. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 26 апреля в интервью изданию Liga.net.

Интервьюер отметил, что президент России чётко дал понять, что не поедет в Донбасс для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Исходя из этого, он задал Ермаку вопрос о возможности пригласить Путина в Киев.

«Нет, я считаю это некорректным», — заявил глава офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак рассказал, что США могут назначить специального представителя США по урегулированию и прекращению войны в Донбассе.

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