Якутск, , 10:13 — REGNUM Власти Якутска обсудили создание филиала пункта передержки безнадзорных животных — рассматривается возможность строительства частных приютов путём привлечения внебюджетных источников финансирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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В августе 2020 года городской пункт передержки безнадзорных животных передан благотворительному фонду «Помоги выжить».

В этом году через пункт передержки прошли 717 собак. Местные жители привели в приют 176 собак, отловлено 541 животное. Прошло через программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) 495 собак, 317 из них забрали домой новые владельцы, а также безответственные хозяева, выпустившие своих питомцев на самовыгул.

В связи с новыми требованиями нагрузка на помещение пункта возросла. Животное должно содержаться в приюте 30 дней. Стерилизация женских особей является полостной операцией, после которой животное необходимо содержать в теплом помещении в течение всего послеоперационного периода.

В Якутске невозможно выпускать собак на волю из приюта зимой из-за экстремально низких температур. Поэтому три месяца выпуск безнадзорных животных приостанавливается и действующий пункт передержки испытывает серьёзную нагрузку.

«В новом филиале мы могли бы содержать щенков и мелкие породы собак, у которых есть шанс обрести новых хозяев», — сказали организаторы, добавив, что остро стоит вопрос необходимости в пристройки к пункту передержки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поручил построить приюты для бездомных животных в каждом муниципалитете за счёт средств окружного бюджета.