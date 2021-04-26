Оренбург, 26 апреля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Еще один авиаперевозчик начал выполнять рейсы из аэропорта Оренбурга в Санкт-Петербург. С 26 апреля вылету по маршруту на регулярной основе начала осуществлять авиакомпания Smartavia, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Оренбург».

АО «Международный аэропрт «Оренбург» Встреча самолёта из Санкт-Петербурга в оренбургском аэропорту

На борту первого рейса находилось 125 пассажиров. Boeing 737−700 прибыл в Оренбург из Санкт-Петербурга 06:24 по местному времени (04:24 мск). Новый рейс в аэропорту встретили водяной аркой из двух пожарных машин.

Авиакомпания планирует обеспечивать прямое воздушное сообщение между Оренбургом и Санкт-Петербургом трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Кроме того, на данном маршруте работает еще один перевозчик — авиакомпания «Россия».

Напомним, с 28 марта оренбургский аэропорт перешел на летнее расписание. Аэропорт анонсировал увеличения количества рейсов по внутрироссийским направлениям, а также возобновление международных рейсов в новом сезоне.