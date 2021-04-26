Орландо, США, , 09:53 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Малкольм Брогдон, записавший на свой счёт 24 очка.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал защитник Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков.

На сегодняшний день «Индиана» занимает 19-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 27-м месте.

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