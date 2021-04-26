Лондон, 26 апреля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Rolls-Royce Motor Cars Ltd (подразделение BMW AG) представил специальную версию кабриолета Dawn, которая получила название в честь пентхауса в центре Токио — The Kita. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Rolls-Royce Кабриолет Rolls-Royce Dawn The Kita

Новинка изготовлена в одном экземпляре. В её разработке принимал участие знаменитый японский архитектор Кэнго Кума. Он является автором проектов таких зданий, как Музей искусств Сантори в Токио и Нового национального стадиона, который был построен к летним Олимпийским играм 2020 года.

Кузов автомобиля имеет серебристый оттенок, который при попадании солнечных лучей приобретает бронзовый отблеск. Внутри машина обтянута кожей Selby Grey черного и белого цветов.

Под капотом кабриолета функционирует 12-цилиндровый двигатель с двумя турбинами. Объём мотора составляет 6,6 л, а производительность равна 601 л. с. (870 Нм).

Ранее компания Rolls-Royce представила на автовыставке в Шанхае (Китай) три новые модели — нестандартные версии кроссовера Cullinan Black Badge, седана Ghost Extended и купе Wraith.

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