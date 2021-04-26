Москва, , 09:49 — REGNUM Запрет на вылов байкальского омуля уже дал положительный результат. Так считает глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, которые цитирует пресс-служба ведомства, с начала вступления в силу запрета на промышленный лов омуля прослеживается рост выпусков молоди по отношению к 2015 году.

«С 38 млн — до 520 млн штук, почти в 14 раз! Мы видим, что те, может быть, болезненные ограничительные меры, которые мы принимали по Байкалу, дали эффект. Запасы байкальского омуля начали восстанавливаться, воспроизводство стало увеличиваться!» — заявил чиновник.

Шестаков рассчитывает на то, что в ближайшей или среднесрочной перспективе, если наука даст подтверждение и существующая тенденция будет продолжена, омуль будет доступен для промышленного рыболовства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, добыча байкальского омуля запрещена с 1 октября 2017 года. Исключения действуют для учёных (в научных целях можно вылавливать 17 тонн омуля в год) и для коренных малочисленных народов (55 тонн в год). Но в период нереста вводится полный запрет на вылов омуля.

Тем не менее рыбу продолжают ловить и не стесняются рекламировать её продажу. Сколько в действительности омуля плавает в Байкале, намерены сказать специалисты Лимнологического института СО РАН: в мае учёные намерены провести исследования с использованием эхолота.

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