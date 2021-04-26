Уфа, , 09:54 — REGNUM В доме в Башкирии, в котором произошел пожар, унесший жизни четырех человек, был установлен пожарный извещатель, но в нем разрядилась батарейка. Об этом 26 апреля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

Гумеров сообщил, то за два дня до пожара у извещателя сняли батарейку, поскольку она разрядилась. В связи с этим, он попросил глав муниципальных образований до майских праздников организовать работу по проверке наличия и замены батареек всех ранее установленных пожарных извещателей.

Ранее сообщалось о том, что 23 апреля в городе Ишимбае в одноэтажном бревенчатом доме произошел пожар, который унес жизни четырех человек: женщины, мужчины и двух детей.