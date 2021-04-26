Рим, , 09:49 — REGNUM Правоохранительные органы Италии провели задержание 99 человек, которые подозреваются в связях с местной мафией в городе Бари, находящемся в южной области страны Апулия. Об этом 26 апреля сообщает агентство ANSA.

По последним данным, задержанные подозреваются в причастности к клану «Стришульо», действующему в административном центре данного региона.

Также указывается, что задержанные подозреваются в участии в мафиозной группировке, вымогательстве и в преступлениях, которые связаны с наркотиками. При этом отмечается, что в общей сложности ведется следствие в отношении 147 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля черногорская полиция задержала Слободана Кашчелана, который считается главой одной из двух самых известных преступных группировок Черногории — так называемого Кавачского клана.