Новосибирск, , 09:48 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшую неделю было потушено 797 пожаров. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

«Из них 711 — горение мусора и сухой растительности. В период с 12 по 26 апреля 2021 года по данным космического мониторинга зафиксировано около двух тысяч термически активных точек, что составляет половину от общего количества зарегистрированных за весь прошлый год», — уточнили в ведомстве.

По данным специалистов управления, характерной причиной ландшафтных пожаров является пал сухой растительности. Наибольшее количество термических точек возникает в выходные дни.