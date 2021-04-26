Москва, , 09:46 — REGNUM В Москве началось благоустройство территории возле строящегося Восточного вокзала, сообщил 26 апреля вице-мэр Пётр Бирюков.

По его словам, общая площадь работ по благоустройству составит 4,2 гектара.

«Вначале приведём в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта», — пояснил Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что уже начался демонтаж пешеходной зоны в южной части вокзала. На втором этапе планируется обустроить подъездные пути. Завершение всех работ запланировано на осень.