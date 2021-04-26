Москва, , 09:46 — REGNUM Отказываться от ношения защитной маски не стоит даже в жару. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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При этом в ведомстве рекомендовали отказаться от тёмных средств индивидуальной защиты в пользу светлых. Также в жаркую погоду рекомендуется менять маски чаще, так как они быстрее становятся влажными, и эффективность снижается.

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», — пояснили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца легким головным убором, подчеркнули в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, большинство граждан (64%) России выступает против введения в России бессрочного масочного режима в общественных местах. Поддерживают идею только 15% респондентов.

Больше всего сторонников постоянно носить защитные маски среди молодых людей до 24 лет (20%) и женщин (16%). При этом противников больше всего среди граждан 25−34 лет (69%) и мужчин (67%).

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