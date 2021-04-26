Красноярск, , 09:46 — REGNUM За прошедшие выходные (24−25 апреля) в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Очаги возгораний действовали в пяти районах на площади 12 га. С огнём боролись более 50 лесных пожарных, применялось 14 единиц техники, одно воздушное судно (для авиапатрулирования).

По информации министерства, в большинстве случаев пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, а также в результате перехода огня с земель иных категорий.

На утро 26 апреля в Красноярском крае не зарегистрировано лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12 муниципальных образованиях края введён особый противопожарный режим.

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