Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 апреля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Департамент строительства Ярославской области требует от администрации Переславля-Залесского до 10 апреля 2022 года согласовать доработанный проект генерального плана округа и провести публичные слушания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Протест против генплана Переславля

Требование стало итогом внеплановой проверки, проведенной департаментом строительства, а также прокуратурой Ярославской области. Прокуратура внесла представления в адрес главы Переславля Ирины Строкиновой и председателя городской думы Сергея Корниенко об устранении выявленных нарушений при принятии генплана.

ИА REGNUM уже сообщало о том, что Минэкономразвития России обнаружило нарушения в процедуре утверждения генерального плана Переславля-Залесского. В частности, проект был доработан уже после согласования с федеральными ведомствами и региональным правительством. После такой доработки в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации проект следовало вновь отправить на согласования и провести по нему публичные слушания. Однако этого сделано не было.

В результате получилось так, что городской думой утвержден документ, не согласованный в соответствии с требованиями закона. На заседании городской думы 22 апреля 2021 года председатель Сергей Корниенко зачитал представление Переславской межрайонной прокуратуры. Суть претензий прокурора заключается как раз в том, что проект генплана был доработан уже в момент нахождения документа в думе и без требуемых согласований утвержден депутатами 24 декабря 2020 года. В представлении содержится и указание на причины данного нарушения:

«Причинами совершения указанных нарушений являются недостоверная информация администрации городского округа, представленная в городскую думу относительно внесенных поправок, введение в заблуждение депутатов относительно законности действий органов местного самоуправления».

Отметим, что проект генерального плана поступил в думу за подписью бывшего главы Переславля-Залесского Валерия Астраханцева, поправку вносил уже после его отставки первый замглавы Максим Васильков, а представлял проект в думе тоже уже бывший заместитель главы по архитектуре и градостроительству Илья Шеффель. Именно он утверждал, что никаких дополнительных согласований после внесения правок не требуется. Утвержденный генеральный план подписан исполняющим обязанности главы городского округа Максимом Васильковым, а также председателем думы Сергеем Корниенко.

Теперь в срок до 10 апреля 2022 года администрации Переславля предстоит вновь пройти процедуры согласования генерального плана с федеральными ведомствами и с правительством Ярославской области, а также провести публичные слушания по доработанному проекту в 310 населенных пунктах городского округа. Кроме того, по требованию Минэкономразвития с января 2021 года проекты генеральных планов нужно согласовывать с Росрыболовством для предотвращения нанесения ущерба водным биологическим ресурсам. Генеральный план Переславля-Залесского должен будет пройти и это согласование.

Остается непонятным статус утвержденного 24 декабря 2020 года проекта генерального плана Переславля-Залесского. Уже установлено, что утвержден этот проект был с нарушениями федерального законодательства, поэтому непонятно, насколько законными являются постановления администрации, основанные на соответствующем решении городской думы.

Также в связи с требованиями устранения нарушений откладывается разработка и утверждение Правил землепользования и застройки Переславля-Залесского. Этот градостроительный документ готовится как раз на основе генерального плана. Напомним, сейчас в городском округе есть территории, где Правила землепользования и застройки не действуют по решению суда. Это земли охранной зоны Национального парка «Плещеево озеро» на территории бывшего Пригородного сельского поселения. Сюда входят как раз все спорные земли на побережье Плещеева озера.