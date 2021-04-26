, 09:44 — REGNUM Проект строительства канатного метро в Краснодаре разработан для туристических и досуговых целей, а не для решения проблемы пробок в городе. Об этом заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Проект канатного метро — это не подмена огромной стратегии решения проблемы пробок. Это досуговая, туристическая история. Она предполагала собой кольцо по городу Краснодару, где станции находились бы в спальных микрорайонах и остановочные комплексы были бы в самых значимых местах — стадион, торговые центры, исторический центр», — заявил мэр Краснодара ТАСС.

На данный момент, по заявлению мэра, определены площадки под станции и остановки канатного метро, в ближайшее время начнутся работы по экономическому обоснованию проекта.

Как напоминает ИА REGNUM, о проекте канатного метро в Краснодаре заявили впервые в 2017 году. В конце 2019 года стоимость реализации проекта власти оценили в 80 млрд рублей.