Челябинск, 26 апреля 2021, 09:44 — REGNUM В Челябинской области за 25 апреля обнаружили 108 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
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С начала пандемии в регионе выявили 59 685 носителей коронавируса. Выздоровели 54 057 пациентов.
За прошедшие сутки подтвердили смерть пятерых пациентов с коронавирусом. Из них четверо скончались от COVID-19. Больных COVID-19 насчитывается уже 3012 человек.