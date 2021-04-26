Москва, , 09:50 — REGNUM Минеральной водой можно утолять жажду летом, но выбирать такую воду следует внимательно, иначе она может и навредить организму. Об этом врач-диетолог Сергей Обложко заявил в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что в жару в организме может нарушиться водно-электролитный баланс, и восстановить его можно минеральной водой. В России такую воду делят на столовую и лечебно-профилактическую. Последнюю следует употреблять только по рекомендации специалиста и в определённых дозах.

«Есть такие минералки, которыми можно навредить здоровью. Это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава», — уточнил диетолог.

Пить каждый день можно столовую минеральную воду, но полностью отказываться от обычной воды не стоит. Минеральная вода иначе всасывается в кишечнике. Её можно пить, но злоупотреблять ею не нужно, добавил Обложко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Обложко предупредил, что перекусы провоцируют переедание.

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