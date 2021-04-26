Тюмень, , 09:43 — REGNUM С увеличением ключевой ставки Центробанка в ближайшее время следует ожидать повышения ставок на ипотечные продукты, отмечают эксперты. Тем временем в России с марта наблюдается вторая волна ажиотажного спроса на приобретение жилья в ипотеку. Аналитики федеральной компании недвижимости «Этажи» составили рейтинг российских городов по росту спроса на ипотеку по состоянию на конец апреля 2021 года по сравнению со среднемесячным значением первого квартала, выделив лидеров и аутсайдеров.

Лидером по увеличению спроса на ипотеку стал Калининград. Здесь рост оформлений ипотеки в апреле, по сравнению со среднемесячным показателем I квартала, составил 28%. Вторую строчку рейтинга заняли Ижевск и Пермь, где апрельский спрос на ипотеку вырос на 25% по сравнению со среднемесячным значением первого квартала 2021 года. На третьем месте — Челябинск. Здесь спрос на ипотеку в апреле вырос на 21%. На четвёртом месте — Екатеринбург с 18%, на пятом — Краснодар с ростом 17%, на шестом — Новосибирск с 8%. Затем следуют по нисходящей Красноярск с ростом апрельского ипотечного спроса на 7%, Тюмень — 6%.

В аутсайдерах по апрельскому спросу на ипотеку, по сравнению со среднемесячным показателем I квартала, среди крупных городов России оказалась Уфа — снижение оформлений на 26%, Самара — на 24%, Москва — на 8%, Казань — на 7% и Санкт-Петербург — на 6%.

«На фоне того, что Центробанк поднял ключевую ставку, очевидно, что в ближайшее время следует ожидать повышения ипотечных ставок ведущими банками на уровне 0,25−0,75%, плюс ужесточились требования к заёмщикам. Поэтому рекорды апреля вряд ли уже будут побиты в этом году», — прокомментировала результаты рейтинга заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Она рекомендует сегодня будущим покупателям квартир получать одобрение ипотеки в максимальном количестве банков, чтоб была возможность выбрать, где ставка сохранится на уровне минимальных значений до этапа подписания кредитного договора, поскольку до этого момента банк вправе поднять ставку в любой момент.