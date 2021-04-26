Сеул, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 6 140 человек. Об этом сообщает TBS со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 26 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 2 266 888 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 4,4%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 1 313 123 человека, а препаратом Pfizer — 953 765 человек.

Вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки в стране получили ещё 367 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 104 905 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 203 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 13 609 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на два человека.