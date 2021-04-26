Барнаул, , 09:42 — REGNUM Уголовное дело по факту нападений бездомных собак в городе Рубцовске Алтайского края возбудила прокуратура региона. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Информация по фактам причинения вреда гражданам, в том числе несовершеннолетним, бездомными собаками на территории города Рубцовска направлена в Следственный отдел по г. Рубцовск СУ СК России по Алтайскому краю для дачи оценки действиям должностных лиц органов местного самоуправления города Рубцовска в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что продолжается проверка фактов нападения бездомных собак на людей и по ее результатам будет дана комплексная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по фактам несоблюдения законодательства, которое регламентирует вопросы отлова и содержания безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что амурский тигр, который пришел в Приморский край с территории Китая по берегу озера Ханка и которого попытались прогнать местные жители, уже отловлен специалистами.