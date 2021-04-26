Москва, , 09:40 — REGNUM Распространённое мнение о том, что употребление в пищу яиц провоцирует атеросклероз из-за содержания в них холестерина, в последнее время опровергнуто учёными. Об этом диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал телеканалу «Звезда».

"Появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень «плохого» холестерина в крови», — пояснил он.

Врач отметил, что холестерин стоит считать скорее хорошим компонентов пищи, так как организму он нужен для образования желчных кислот, некоторых гормонов, витамина D. В целом яйца весьма полезны из-за обилия питательных веществ.

Это и белок, и фосфолипиды, лецитин, жирорастворимые витамины: А и D, а также B6 и B12. Есть яйца можно пять раз в неделю, добавил Гинзбург.

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