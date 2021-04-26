Оренбург, , 09:40 — REGNUM В Оренбургской области автопарк лесничеств обновлен на 60%, сообщает пресс-служба областного правительства.

На приобретение противопожарной техники из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» выделено 114 млн рублей. В распоряжение оренбургских лесничеств поступило 32 единицы новой техники и оборудования, в частности, пожарные автоцистерны, тракторы, грузовик с краном манипулятором, лесопатрульные автомобили, бульдозеры, квадроциклы.

В мае 2021 года ожидается поставка еще одной партии техники. Федеральное агентство лесного хозяйства выделило дополнительно 8,9 млн рублей субвенций из федерального бюджета.

Напомним, в Оренбургской области пожароопасный сезон объявили с 20 апреля.

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