Нижний Ломов, Пензенская область, , 09:44 — REGNUM В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после отравления детей в бассейне Нижнего Ломова.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, проводятся допросы потерпевших и свидетелей, изъяты для исследований реагенты, использующиеся для смешивания с водой, а также пробы воды и воздуха. Назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы потерпевших, химическая судебная экспертиза реагентов. Допрошен подозреваемый — заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района, в обязанности которого входило обеспечение работы автоматической станции дозации химических реагентов и нормативного их расходования, при производстве работ по обеспечению контроля за химическим составом воды в бассейне.

Подозреваемый, по версии следствия, при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне, находясь в дневное время 24 апреля на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости. В результате это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна. Через имеющуюся вентиляцию испарения попали непосредственно в помещение бассейна, где в это время находились дети и тренер.

Расследование уголовного дела продолжается, проверяется правильность установки, проектирования и технического состояния автоматической станции дозации химических реагентов в бассейне, а также соответствие вентиляции предусмотренным строительным нормам и правилам.

ИА REGNUM напоминает, в городе Нижний Ломов 20 несовершеннолетних отравились в местном бассейне «Волна» хлором. Происшествие произошло 24 апреля. Во время групповых занятий с детьми в возрасте от 10 до 14 лет тренер почувствовал сильный запах хлорки и принял решение о госпитализации детей. После осмотра медиками в стационар доставили семерых ребят, двое из них в тяжелом состоянии.

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