Москва, , 09:36 — REGNUM Российская Федерация может занять лидирующие позиции по производству «зелёного» водорода. Об этом сообщил глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур.

По его словам, ISA в долгосрочной перспективе рассматривает «зелёный» водород, который образуется при расщеплении воды солнечной энергией, как один из возобновляемых источников энергии.

«Эта та сфера, где Россия может стать лидером. Ваши гидроэлектростанции играют центральную роль в мировых достижениях по электролизу воды. Мы хотели бы также перенять этот опыт», — сказал Матур в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года говорится, что Россия способна продавать экологически чистые виды водорода за рубеж на $100 млрд ежегодно, такого масштаба можно достичь к 2050 году.

Предполагается, что рынок может быть глобальным, подобно рынкам нефти и сжиженного природного газа, либо локальным. В таком случае производить и потреблять водород будут одни и те же страны или регионы.

Россия — потенциально крупный поставщик водорода, и она заинтересована в формировании глобального рынка водородных энергоносителей, говорится в документе.

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