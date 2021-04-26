Ульяновск, , 09:35 — REGNUM В Ульяновской области продолжают регистрировать травяные пожары. За сутки произошло более десяти возгораний, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 25 апреля пожарно-спасательные подразделения 13 раз выезжали на тушение сухой травы, в том числе девять палов травы зарегистрировано в Ульяновске, два — в Майнском районе, по одному — в Ульяновском и Сенгилеевском районах.

Общая площадь, пройденная пожарами, за сутки превысила 1,3 гектара.

Спасатели призывают жителей области избегать разжигания костров на полях или в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву, не сжигать мусор возле лесов или земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля спасатели Ульяновской области 54 раза выезжали на тушение сухой травы, общая площадь возгорания составила 36 гектаров.

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