Улан-Удэ, , 09:35 — REGNUM Запрет на вылов байкальского омуля дал положительный результат, и популяция рыбы начала восстанавливаться. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Чиновник при этом указал на рост выпусков молоди по отношению к 2015 году.

«С 38 млн — до 520 млн штук, почти в 14 раз! Мы видим, что те, может быть, болезненные ограничительные меры, которые мы принимали по Байкалу, дали эффект. Запасы байкальского омуля начали восстанавливаться, воспроизводство стало увеличиваться», — отметил он.

Илья Шестаков допустил, что в ближайшей или среднесрочной перспективе при сохранении текущей тенденции и подтверждении учёных, промышленная добыча омуля будет возобновлена.

В Росрыболовстве заявили о восстановлении популяции байкальского омуля

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