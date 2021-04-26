Берлин, , 09:36 — REGNUM Компания Mercedes-Benz провела премьеру удлиненной версии нового седана C-Class на автовыставке в Шанхае. Об этом сообщает портал Carscoops.

Автопроизводитель увеличил колесную базу C-Class поколения W206 на 89 мм. Теперь она достигает 2 954 мм. При этом длина автомобиля выросли на 131 мм, до 4 882 мм.

Удлиненная модель C-Class создана специально для китайского авторынка, где такие машины пользуются спросом. О том, что перед нами удлиненная модель говорит логотип L на задних стойках.

Кроме того, экстерьер новинки отличается новым дизайном решётки радиатора с фирменным орнаментом на капоте. Также в качестве опции доступна «спортивная» решётка с крупной трёхлучевой звездой.

Внутри модель оснащается мультимедиа с 11,9-дюймовым экраном, а задний диван заменен на сиденья консолью между ними.

Ранее компания Mercedes-Benz представила на автомобильной выставке в Шанхае новый электрокроссовер EQB.

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