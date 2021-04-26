Симферополь, 26 апреля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Реконструкция Ливадийского дворца, а также парка, примыкающего к нему, начнётся в ближайшее время. Об этом сообщила министр культуры Республика Крым Арина Новосельская телеканалу «Миллет».

Иван Айвазовский. Вид из Ливадийского парка на Ялту. 1861

"В планах в самом ближайшем будущем — полная реставрация Ливадийского дворца, свитского корпуса и корпуса барона Фредерикса. То есть всё, что есть в Ливадийском дворце, и реконструкция парка», — сказала Новосельская.

Также Новосельская сообщила о планах по реконструкции территории, примыкающей к Массандровскому парку.

Ливадийский и Массандровский дворцы располагаются на территории Большой Ялты, они являются объектами культурного наследия федерального значения.