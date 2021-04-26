Ярославль, 26 апреля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля автобус застрял, провалившись в яму. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

Yarnet.ru Сломавшийся автобус и пробка

Автобус увяз на пересечении двух проспектов — Машиностроителей и Авиаторов. На Машиностроителей ведутся ремонтные работы, снят асфальт.

Автобусстоиттам уже больше часа, из-за этого в утренний час пик на Машиностроителей — одном из центральных проспектов района — возникла значительная пробка.