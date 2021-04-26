Москва, 26 апреля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Группа депутатов Госдумы направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени Юрия Лужкова. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

(сс) Анастасия Федоренко Юрий Лужков.

Документ подписали парламентарии, в том числе главы трех фракций — Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).

«При всей неоднозначности фигуры Лужкова — для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в «лихие 90-е», и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города». — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

Он напомнил, что в сентябре Лужкову исполнилось бы 85 лет.

«Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений», — указал парламентарий, отметив необходимость заручиться поддержкой самих жителей этого района.

Депутаты обратили внимание на роль Лужкова. Под руководством градоначальника были восстановлены храм Христа Спасителя, Казанский собор, Иверские ворота, проведена реставрация Большого театра, Манежной площади и Гостиного двора, построена МКАД, а также «Москва-Сити».